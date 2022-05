Finisce il lunch match dell’ultima giornata di campionato Spezia-Napoli, in scena allo stadio Alberto Picco: le pagelle ed il tabellino della gara.

Il Napoli batteo lo Spezia nll’ultimo lunch match della stagione. L’incontro si sblocca dopo soli 4 minuti: Politano si invola per vie centrali e dal limite dell’area scaglia un sinistro su cui il portiere avversario non può nulla. L’arbitro è poi costretto a sospendere la gara per circa 10 minuti a causa di alcuni incidenti sugli spalti e per il lancio di un fumogeno in campo. Alla ripresa dei giochi, al 25’ arriva il raddoppio firmato da Zielinski che, sfrutta una respinta di un difensore, e da distanza ravvicinata batte Provedel con una conclusione di potenza. Passano soli 11 minuti e gli ospiti chiudono i conti con Demme che, scambia, con Petagna e trova il bersaglio grosso da pochi passi.

Nella ripresa, il Napoli controlla la gara e spegne alcuni tentativi dei padroni di casa che hanno provato ad accorciare le distanze. L’occasione più ghiotta sui piedi di Manaj che all’86’, servito da Verde, a tu per tu con Marfella, spara sulla traversa.

Spezia-Napoli: le pagelle e il tabellino della partita

Si chiude la stagione per le due squadre che oggi giocavano senza la pressione del risultato. I padroni di casa, da alcune giornate, avevano già ottenuto la matematica salvezza nella massima Serie e concludono a quota 36 punti. Per i partenopei arriva la ventiquattresima vittoria in campionato, chiuso al terzo posto con 79 punti conquistati alle spalle di Inter e Milan, impegnate pomeriggio nella lotta per lo Scudetto.

Spezia (4-2-3-1): Provedel 5,5 (62′ Zovko 6); Amian 5, Erlic 5 (80′ Bertola s.v.), Nikolaou 5, Ferrer 5,5; Maggiore 6 (73′ Salcedo 6), Kiwior 5,5; Verde 6, Manaj 5,5, Agudelo 5,5 (73′ Nguiamba 6); Antiste 5 (62′ Kovalenko 6). A disposizione: Zoet, Bourabia, Sala, Podgoreanu, Sher, Strelec. Allenatore: Thiago Motta 5,5.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6 (81′ Marfella s.v.); Zanoli 6,5, Jesus 6,5, Koulibaly 6,5, Ghoulam 6; Demme 7 (81′ Anguissa s.v.), Lobotka 6,5; Zielinski 7 (67′ Mertens 6), Elmas 6,5, Politano 7,5 (67′ Insigne 6); Petagna 7 (67′ Osimhen 6). A disposizione: Ospina, Malcuit, Demme, Rrahmani, Mario Rui, Ruiz, Tuanzebe, Di Lorenzo. Allenatore: Luciano Spalletti 6,5.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione arbitrale di Ostia Lido.

Reti: 4’ Politano (N), 25’ Zielinski (N), 36’ Demme (N).

Ammoniti: 45’+10 Manaj (S), 51′ Politano (N), 66′ Ghoulam (N).

Espulsi: –

Note: 10′ e 1′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Politano (N).