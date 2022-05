Arriva un rimedio incredibile per dire addio all’ansia da spesa e il suo conseguente prezzo. Una soluzione per recarsi al supermercato a cuor leggere, risparmiando moltissimo.

Spreco di denaro e di risorse per l’ambiente. Capita spesso di non fare una spesa conveniente, acquistando cibi che in realtà non servono davvero e non facendo caso alle offerte del momento.

Nella quotidianità capita di andare al supermercato alla cieca, senza una lista di alimenti da acquistare ad hoc, entrando nel primo a tiro.

Questo tuttavia può incidere molto sul bilancio familiare portando ad acquistare alimenti di cui in realtà non si ha davvero bisogno e in punti vendita poco convenienti. Per ottimizzare la propria spesa, e di conseguenza il proprio portafoglio, oltre a essere preparati prima di andare al market di turno è importante vagliare tutti gli sconti offerti sulla piazza.

In particolare molte catene della grande distribuzione acquistano in eccesso e l’invenduto viene offerto a prezzi molto più bassi: si tratta di occasioni da cogliere al volo. Ma se non si ha il tempo per muoversi nei diversi negozi per scovarle arriva una grande innovazione.

Supermercato: il metodo clamoroso per risparmiare, spesa a costo quasi zero

Il mondo delle app viene in aiuto per fare una spesa intelligente, sia in fatto di risparmio, si per evitare gli sprechi alimentari. Esistono infatti applicazioni per smartphone destinate a informare sulle offerte del momento, più vicino al luogo in cui si ci trova. Inserendo il prodotto che si sta cercando e la regione di riferimento si possono scovare quelli in sconto.

Esistono poi metodi per scovare i supermercati più convenienti in base al volantino degli sconti del momento. In questo senso rientrano le app “Doveconviene” e”Promoqui”.

Grazie a questi aiuti si potrà fare una spesa economica e sostenibile per il pianeta, evitando spreco di denaro e di risorse per il pianeta.

In ogni caso vale la regola d giocare d’anticipo: pianificando i menù settimanali e utilizzando questa app, il risultato è garantito, avendo una spesa perfetta a un prezzo super conveniente.