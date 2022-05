Uova. Vi siete mai chiesti perchè le trovate sugli scaffali dei supermercati a temperatura ambiente ma a casa vengono conservate in frigorifero? Svelato il motivo di questo curioso modo di fare

Le uova rappresentano un alimento largamente consumato nelle nostre cucine; possono essere cotte e preparate in diversi modi sia come cibo a sé stante, sia come ingrediente di altre ricette, dolci e salate, grazie alle proprietà emulsionanti, coagulanti e schiumogene. Forniscono una buona quantità di proteine e di altri elementi nutritivi.

Sono molti gli italiani che tengono a casa una confezione sempre disponibile. Le uova rappresentano sempre un validissimo “salva pasto”: chi non ha mai fatto una frittatina dell’ultimo minuto nei momenti di massima pigrizia ai fornelli? Quando le compriamo al supermercato le troviamo sempre a temperatura ambiente ma, una volta svuotata la busta della spesa, le riponiamo automaticamente in frigorifero. Vi siete chiesti perché? Svelato il curioso motivo.

Uova, riposte sugli scaffali al supermercato e in frigorifero quando torniamo a casa: perché?

Il motivo per cui le uova vengono conservate diversamente al supermercato e a casa riguarda un rischio grave che si può annidare soprattutto sul guscio: il batterio della salmonella.

In alcuni paesi come gli Stati Uniti viene rimossa ogni traccia di salmonella dalle uova pulendole dopo che sono state deposte e prima che vengano immesse nella filiera alimentare. Il processo prevede un lavaggio specifico con acqua calda e cloro che rimuove la cuticola esterna del guscio.

In Europa, invece, l’approccio è diverso. La cuticola viene lasciata intatta e funge da barriera contro la salmonella (non è raro trovare uova ancora sporche, addirittura con qualche piuma attaccata). S’interviene sull’animale in precedenza, immunizzando la gallina dal batterio. Si ritiene che il lavaggio potrebbe aumentare sensibilmente la permeabilità favorendo il passaggio di microrganismi dall’esterno.

Vengono commercializzate a temperatura ambiente per evitare sbalzi termici ma dopo l’acquisto è consigliabile conservarle in frigorifero per rallentare la proliferazione di eventuali formazioni microbiche.