In scena l’ultimo posticipo della stagione 2021/2022 di Serie A. I sardi si giocano la permanenza nella massima serie del nostro campionato.

Agostini sta traghettando il Cagliari in questo finale di stagione dopo l’esonero di Walter Mazzarri e questa giornata è decisiva per stabilire se i sardi potranno rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.

Il Venezia, invece, è già condannato alla Serie B, attualmente ultimo in classifica a 26 punti e ormai impossibilitato a raggiungere la salvezza.

Dunque il Cagliari per la salvezza ha un solo risultato a disposizione, quello di vincere, e poi aspettare l’esito di Salernitana – Udinese, con i campani che sono a due lunghezze da loro.

Nonostante la Salernitana abbia subito una sconfitta pesante all’Arechi contro l’Udinese che le ha rifilato quattro gol, il Cagliari non è riuscito ad approfittare, non andando oltre lo 0-0 contro un Venezia già matematicamente retrocesso. Saluta così la Serie A.

Venezia-Cagliari: le pagelle e il tabellino della partita

VENEZIA – CAGLIARI 0 – 0

AMMONITI: 37′ Ceppitelli, 93′ Altare

VENEZIA (3-5-1-1) – Maenpaa 7; Svoboda 6.5, Caldara 6.5, Ceccaroni 6.5; Mateju 6.5, Peretz 6 (dall’89’ Leal S.V.), Ampadu 6.5, Crnigoj 6 (dal 55′ Fiordilino 6), Haps 7; Cuisance 6.5 (dal 73′ Tessmann 6), Johnsen 6.5 (dal 73′ Mikaelsson 6).

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno 6; Carboni 6, Ceppitelli 6 (dal 58′ Lovato 6), Altare 6; Bellanova 6.5, Nandez 6.5, Deiola 5 (dal 58′ Marin 5.5), Grassi 5.5 (dall’80’ Pereiro S.V.), Lykogiannis 6 (dal 34′ Rog 6.5); Joao Pedro 6.5, Pavoletti 5 (dall’80’ Keita Baldé S.V.).

ARBITRO: Fabio Maresca

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Risparmiare al supermercato, soluzione senza precedenti per una spesa super conveniente

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Ospita fuggitiva dalla guerra in casa propria: scappa insieme a lei lasciando moglie e figli