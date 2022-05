A Verissimo emerge la triste verità sulla cantante: “sono di nuovo in piedi”

Verissimo, Rita Pavone ha ripercorso la sua emozionante carriera ai microfoni di Silvia Toffanin: la confessione fatta alla conduttrice è a dir poco toccante

La puntata domenicale di “Verissimo”, in onda a partire dalle ore 16.30 su Canale Cinque, ha potuto beneficiare di un’ospite sensazionale. Stiamo parlando di Rita Pavone, la nativa di Torino che, da circa sessant’anni, è una delle voci protagoniste della scena musicale italiana.

La 77enne, intervistata da Silvia Toffanin, ha ripercorso i momenti più significativi della sua infanzia, dal rapporto con i genitori alle dinamiche venutesi a creare con i coetanei. La conduttrice, con il suo immancabile garbo, ha voluto scavare nel profondo portando alla luce dei dettagli mai emersi prima d’ora.

La Pavone, in particolare, si è soffermata sui momenti più dolorosi che contraddistinguono il suo passato. Una frase pronunciata dall’artista, a questo proposito, non ha mancato di lasciare di stucco la Toffanin e l’intero pubblico di Canale Cinque.

A Verissimo emerge la triste verità su Rita Pavone: “sono di nuovo in piedi”

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che, dietro alla carriera impressionante di Rita Pavone, si nascondessero così tante sofferenze. La cantante, ospite della puntata odierna di “Verissimo”, ha ammesso ai microfoni di Silvia Toffanin di aver sperimentato il bullismo sulla propria pelle.

“Mi sono saputa difendere” ha spiegato l’artista, le cui esternazioni non hanno mancato di urtare la sensibilità della Toffanin. La Pavone, su richiesta della padrona di casa, si è in seguito soffermata sul rapporto con i suoi genitori, ai quali si dichiara ancora legata da un amore che va ben oltre la morte.

“Ho la sensazione che qualcuno mi protegga da lassù” ha ammesso l’ospite di “Verissimo”, profondamente emozionata nel raccontarsi in questi termini. “Anche nei momenti più difficili intravedo una svolta, ed ecco che sono di nuovo in piedi” ha aggiunto la cantante, che non ha nascosto di sentirsi sempre più simile a sua madre ogni giorno che passa.

Una carriera a dir poco impeccabile, accompagnata da un amore viscerale e mai messo da parte nei confronti dei familiari. Questa, a detta di Rita Pavone, sarebbe stata la chiave del suo ineguagliabile successo.

L’INTERVISTA A RICCARDO FOGLI – IL VIDEO