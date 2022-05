Veronica Lario torna sulle scene, che trasformazione: ecco com’è diventata FOTO

L’inatteso ritorno sulle scene di Veronica Lario svela al pubblico la sua trasformazione. Ecco com’è cambiata negli anni.

La protagonista femminile nel film di Paolo Sorrentino “Loro”, interpretata dall’attrice Elena Sofia Ricci, torna quest’oggi ufficialmente sulle scene. Nel quotidiano la personalità di Veronica Lario, seconda moglie dell’imprenditore per antonomasia Silvio Berlusconi, ha rappresentato per alcuni l’immaginario di un’intera epoca. Scopriamo ora com’è cambiata nel corso degli anni.

Da “Tenebre” di Dario Argento, nei primi anni ’80, a protagonista ancora una volta in una nota commedia di Lina Wertmüller, alla metà di quest’ultimi, l’ex attrice sessantacinquenne di origini bolognesi inizia ad avvicinarsi progressivamente alla figura dell’imprenditore milanese dai trenta soprannomi.

Veronica Lario torna sulle scene, che trasformazione: ecco com’è diventata

Dieci anni dopo il loro primo incontro, avvenuto al termine di una rappresentazione al teatro Manzoni, i due sorvolano a nozze. Accompagnati dai loro tre figli nel dicembre del 1990. Eppure, nonostante i vent’anni di relazione, l’ex attrice ha da sempre preferito mantenere le distanze dalla vita mondana. Questo volontario alone di mistero, unito a una sprezzante simpatia, sarebbe riuscito a incuriosire notevolmente il suo entourage.

La nata sotto il segno del Cancro ha inoltre visto legarsi alla sua figura versanti talvolta nettamente opposti da quelli prediletti dal suo ex coniuge, per via della sua intrinseca bellezza quanto dell’indipendenza da lei stessa pubblicamente rivendicata in molteplici circostanze.

Oggi l’ex attrice è stata immortalata in alcuni scatti proposti dall’ultima uscita del noto settimanale italiano “Chi”, durante lo svolgersi di una cerimonia in onore del battesimo dell’ultimo nato in casa Berlusconi, Emanuele Silvio.

Le immagini, oltre a documentare il rapporto di coppia attuale tra Berlusconi e la sua fidanzata Marta Fascina, qui in abito viola, hanno scoperto anche un’inattesa vicinanza tra le due figure femminili.

L’ex attrice si è difatti presentata, in abito dalla texture floreale accompagnato da un formale tailleur, in ottima forma e accennando un cordiale sorriso.