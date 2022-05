“Vite al Limite”. Ontreon pesava 317 kg, la solitudine è stata il suo più grande nemico. Come sta oggi

“Vite al Limite”. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi del Dr. Nowzaradan. La storia di Ontreon Shannon

“Vite al limite” è una docu-serie statunitense che si concentra sulle storie di individui affetti da obesità patologica. Ognuno di essi è accumunato dalla volontà di cambiare in meglio il corso delle loro esistenze. Il primo passo è segnato dalla richiesta di aiuto fatta al Dr. Younan Nowzaradan, celebre specialista che offre un programma personalizzato per la perdita di peso e li prepara per un’operazione di bypass gastrico.

Combattere decenni di cattive abitudini è davvero difficile e impegnativo. La maggior parte dei pazienti dello show riesce a compiere sorprendenti trasformazioni. Vi raccontiamo le vicende di Ontreon Shannon.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Ontreon Shannon

