L’emozione è alle stelle per il “belvedere”. Il meglio di sé questa volta in primo piano, e molto altro ancora: le sorprese di Justine Mattera non hanno mai fine.

Intramontabile e poliedrica showgirl, dagli anni 2000 a oggi, la magnetica vitalità di Justine Mattera sembra non passare mai di moda. Nell’ultima serie di scatti, tinti di bianco e non solo, la sorpresa sarà infine proiettata sotto gli occhi dei suoi 516mila follower.

“Mi hai davvero sorpresa“, aveva già tenuto a dichiarare poche ore fa una fedele ammiratrice della showgirl e scrittrice di origini newyorkesi. La nata sotto il segno del Toro è stata protagonista di un cambiamento di prospettiva proprio in questi giorni. “Alla presentazione del tuo libro“, continuerà pertanto la sua fan “ho avuto modo di scoprire una donna intelligente, colta e determinata“. Dunque, oltre alla sua straordinaria bellezza, c’è sicuramente “molto di più“. A partire dalla sua laurea a Stanford.

“Vorrei essere lì” Justine Mattera scopre il lato nascosto, un “belvedere” favoloso – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI JUSTINE MATTERA, VAI SU SUCCESSIVO.