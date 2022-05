Alessandro Gassmann sempre più orgoglioso del figlio Leo, che raggiunge un altro importantissimo obiettivo. La dedica su Twitter è dolcissima.

Leo Gassmann ha raggiunto un traguardo importante, un progetto che ha deciso di perseguire parallelamente alla sua passione per la musica che, dopo la partecipazione ad “X Factor“, è diventata una vera e propria professione come ha sognato sin dall’infanzia. E, come sempre, il padre Alessandro Gassmann si dimostra il suo fan numero uno.

Alessandro, emozionato, festeggia una delle tappe più importanti nella vita del figlio, rompendo per una volta il patto di rimanere lontano per permettergli di spiccare il volo, evitando associazioni di nome spesso limitanti nel mondo dello showbitz. Ma in queste occasioni, Gassmann non può nascondere il suo orgoglio e Leo non sembra lamentarsene. Come quando, poche settimane fa, sui principali quotidiani nazionali rimbalzò la notizia del soccorso che Leo ha prestato ad una giovane donna vittima di stupro, senza accettare tuttavia la definizione di eroe che in tanti gli hanno affibbiato, gradendo invece con piacere il fiero commento del padre.

Leo Gassmann emoziona papà Alessandro

Il mio premio più grande. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/elfd3GWQFQ — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 16, 2022

Leo ha conseguito la Laurea in Arte e Comunicazione all’Università Americana John Cabot, prestigioso istituto della Capitale. A 23 anni, Leo è adesso dottore e il padre Alessandro ha festeggiato l’evento, lasciandosi andare a complimenti sinceri su Twitter, dove ha postato una foto del figlio con la classica tonaca americana, con tatto di tocco, felice e sorridente mentre taglia questo traguardo. “Il mio premio più grande”, ha scritto Gassmann postando anche una foto insieme alla moglie Sabrina Knaflitz, “La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio”.

Il palco di X Factor ha lanciato Leo nel mondo della musica, ma il giovane non ha tradito gli obiettivi che si era prefissato subito dopo il diploma al liceo classico, iscrivendosi all’Università e portando avanti parallelamente nuovi progetti canori, che lo vedranno nel corso della torrida estate italiana in giro per i palchi del Bel Paese, supportato da tantissimi fan che non vedono l’ora di ascoltarlo cantare, come testimoniano i commenti di incoraggiamento che Leo raccoglie su Instagram.

“Ci aspetta un’estate di concerti, presto nuova musica”, scrive il cantante che in questi giorni sta spopolando con il brano La mia libertà.