“Hai la piscina dentro…”, Belen Rodriguez la visuale dall’alto fa venire le vertigini: che davanzale! – FOTO

Belen Rodriguez ha trascorso una giornata di relax in piscina che ha galvanizzato la platea a suon di emozioni. Il davanzale è uno spettacolo!

Da quando Belen Rodriguez è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, la sua vita ha subito un forte cambiamento emotivo.

Chi l’avrebbe mai detto che il ritorno di fiamma avrebbe riesumato una felicità ormai perduta? Eppure Belen era reduce da una storia d’amore così profonda e affiatata con Antonino che niente e nessuno avrebbe mai scalfito.

Eppure al giorno d’oggi i criteri di separazione con l’hairstylist milanese non sono ancora del tutto chiari agli addetti. Potremmo definirlo un segno del destino o forse quei sogni d’amore che fanno giri immensi e poi ritornano perchè in fondo non è così semplice dimenticare ciò che di positivo è stato costruito.

Oggi tra la modella argentina e l’ex ballerino di “Amici” il fuoco della passione arde esattamente come un tempo, anche se i principali protagonisti della ‘favola’ tendono in ogni caso a nascondere forse per allontanare i ‘fantasmi’ del passato

Belen Rodriguez, il sogno per i fan si realizza: immagini dall’alto incandescenti. Che spettacolo!

