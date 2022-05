Avete visto com’è cresciuta Chanel Totti, la figlia di Ilary e Francesco? C’è chi scommette che diventerà più bella della mamma

Era il 13 maggio 2007 quando Francesco Totti e Ilary Blasi annunciavano la nascita della secondogenita Chanel. Un angelo dai boccoli d’oro, con uno sguardo vispo e pieno di vita.

Oggi Chanel è una ragazza di quindici anni con tanti sogni nel cassetto e una famiglia pronta a supportarla e sostenerla in ogni situazione. Non è sempre facile essere la figlia di due persone popolari come Francesco e Ilary, ma la coppia sta cercando in tutti i modi di tenere i propri cari lontano dal gossip e dai riflettori. L’ultima voce sulla presunta crisi tra l’ex letterina e il pupone ne è un esempio.

Chanel Totti, com’è adesso? La FOTO rivelatrice

Nonostante mamma Ilary e papà Francesco tendano a non fare vedere i propri figli in televisione se non di rado, tutti conoscono Chanel che comincia ad avere un seguito elevato anche sui social.

A chi assomiglia la secondogenita della coppia più amata dal pubblico italiano? Molti ritengo che sia simile alla mamma e altri al papà.

Capelli lunghi biondi e occhi chiari come la conduttrice di “L’Isola dei famosi”, sorriso come il pupone. Un cuore giallo rosso ed un futuro tutto da scrivere. Così Chanel Totti si presenta ai fan della famiglia più seguita dagli italiani.

Una curiosità che quasi nessuno conosce sulla quindicenne, è che in teoria si sarebbe dovuta chiamare con un altro nome. Lo ha rivelato la Blasi in un’intervista durante una puntata di Belve, affermando: “Dico la verità, tra i possibili nomi che avevamo previsto c’era anche Roma”.

Non sappiamo chi diventerà Chanel Totti da grande, seguirà il percorso della mamma o cambierà rotta completamente? E’ ancora presto per scoprirlo, ma una cosa è certa: ci sono buone probabilità che diventi più bella della regina di Roma.