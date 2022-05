In un tragico incidente frontale a Desenzano del Garda (Brescia), un ragazzo di soli 24 anni è morto e cinque persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente.

Un ragazzo è morto ed altre cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave. È questo il tragico bilancio dell’incidente verificatosi nella notte tra sabato e domenica a Desenzano del Garda (Brescia).

Il giovane che ha perso la vita viaggiava, insieme ad una ragazza, a bordo di un’auto che si è scontrata contro un Suv, sul quale si trovavano due coppie, lungo la provinciale 11. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell’ordine.

Desenzano del Garda, incidente tra auto e Suv: morto un 24enne, ferite cinque persone

È Dumitru Duia, 24enne di nazionalità moldava, ma residente a Modena, la vittima del violento scontro avvenuto sulla provinciale 11 a Desenzano del Garda (Brescia) nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio.

L’auto condotta dal 24enne, una Opel Corsa su cui viaggiava anche una ragazza di 26 anni, per cause ancora in corso di accertamento, riporta Il Corriere di Bologna, è finita nella corsia opposta della provinciale ed ha urtato frontalmente un Suv. A bordo del mezzo due coppie di cinquantenni. L’impatto è stato violentissimo ed i due veicoli sono rimasti completamente distrutti.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i sei occupanti. Inutili i tentativi di soccorso per Dumitru, deceduto sul colpo. La giovane che viaggiava insieme alla vittima è stata trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata in condizioni gravi. Lievemente feriti, invece, i quattro a bordo del Suv, trasportati anch’essi in ospedale.

La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi di legge e ora dovrà stabilire con certezza le cause dello scontro. Gli agenti, scrive Il Corriere di Bologna, hanno accertato che la Opel guidata dal 24enne era intestata ad un amico.