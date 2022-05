Elodie ha da poco condiviso un nuovo scatto da paura sul suo seguitissimo profilo di Instagram: la visuale dal basso è esagerata.

Elodie, in un modo o nell’altro, regala sempre emozioni. La sua voce è un qualcosa di sublime e non a caso i suoi brani hanno sempre un gran successo. La sua bellezza, invece, è illimitata e gli scatti che piazza online stregano con facilità gli utenti del web. La romana, in breve tempo, è diventata anche una delle testimonial più ricercata dalle aziende: sponsorizza prodotti di gioielli, ma anche capi d’abbigliamento e marchi di hairstyling.

La Di Patrizi, d’altronde, ha una popolarità straordinaria e i numeri sui social network – in particolare su Instagram – testimoniano ciò. La 32enne posta con frequenza contenuti non adatti ai deboli di cuore: anche nella giornata di oggi, la nativa di Roma ha incantato il web con un’immagine splendida. La fotografia è diventata subito virale e ha fatto andare fuori di testa tantissime persone.

Elodie, la visuale dal basso strega il web: pazzesca

