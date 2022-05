Gigi d’Alessio è finito nel mirino in merito alla sua vita sentimentale. Accade l’inaspettato, il retroscena sulla sfera privata del cantautore è clamorosa.

55 anni, talento incredibile, carriera dal successo stratosferico. Anno dopo anno Gigi D’Alessio ha conquistato il grande pubblico con le sue canzoni, tanto da essere diventato uno dei cantautori più amati sulla scena musicale italiana.

Traguardo dopo traguardo ha costruito una carriera incredibile, catalizzando i riflettori. Ma non solo per questo, in quanto spesso la sua vita sentimentale è finita al centro del mirino.

Sposatosi con Carmela Barbato in gioventù, con cui ha dato alla luce tre figli, per poi separarsene, ha riempire intere pagine di gossip è stata la sua relazione con la collega Anna Tantangelo, nata nel nel 2006. Più giovane di 19 anni, si è innamorato perdutamente della cantante con cui ha avuto nel 2010 il figlio Andrea.

Nel 2020 tuttavia la favola si è spenta, portandoli a dirsi addio. Chiuso questo capitolo, il cantautore si è lanciato in una nuova storia legandosi a Denise Esposito, 25 anni più giovane, con cui ha avuto il quinto figlio, Francesco, nato a inizio 2022. Emerge un nuovo colpo di scena clamoroso sulla sua vita sentimentale.

Gigi d’Alessio, retroscena clamoroso: beccato con lei

Gigi d’Alessio è finito nel mirino per l’ennesima volta. Il cantautore infatti è stato pizzicato al fianco di una bellissima bionda.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Maneskin, Victoria De Angelis torna in pista: la FOTO in lingerie è un peccato capitale, lussuria allo stato puro

Non si tratta della sua attuale compagna, ma di un’altra persona: lo scatto è apparso sui social, lasciando i fan senza fiato. La persona in questione è una famosissima showgirl, conosciuta per le sue curve da infarto.

Si tratta di Sara Croce, Bonas di “Avanti un altro” che nelle stories della sua seguitissima pagina Instagram ha condiviso lo scatto in cui è ritratta al fianco dell’artista, con tanto di cuoricino tra i due.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Miriana Trevisan, la FOTO e quelle frasi che non passano inosservate: “Non possiamo nasconderci”

“Io fan numero uno”, le parole in accompagnamento alla foto in cui Gigi e Sara sono ritratti sorridenti.