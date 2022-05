Kate Middleton, lo scivolone inaspettato. La sua reazione è da vera reale: gran classe

Kate Middleton. La consorte dell’erede al trono britannico, il principe William, è un’icona di fascino ed eleganza. Riesce a mantenere le stesse caratteristiche anche nei momenti più inusuali

In Gran Gretagna fervono i preparativi per lo storico Giubileo di platino, evento per festeggiare i 70 anni di regno della regina Elisabetta II. La monarca ha compiuto 96 anni lo scorso 21 aprile e buona parte degli incarichi ufficiali vengono ormai ricoperti dal nipote, il principe William (secondo in linea di successione dopo il padre Carlo) e la sua consorte, la duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Quest’ultima ha da sempre raccolto il favore dei sudditi britannici ed è riconosciuta come icona di stile e raffinatezza in tutto il mondo. La sua più recente apparizione pubblica risale a un evento mondano, la premiere del film “Top Gun: Maverick”. Le immagini della star hollywoodiana Tom Cruise che, da vero gentleman, le porge la mano per aiutarla a salire le scale hanno fatto il giro del web. Kate Middleton ha rubato la scena agli attori presenti, gli occhi sono tutti puntati su di lei così come gli obiettivi dei fotografi. Impeccabile nel suo lungo e fasciante vestito nero firmato Roland Mouret con scollatura bianca che lascia le spalle scoperte.

Kate Middleton non perde mai il suo stile. Il simpatico scivolone

Se nelle occasioni glamour o formali ci si aspetta che Kate Middleton appaia in un modo composto e rigido, cosa accade, invece, in momenti più goliardici?

É presto detto, anche in questi casi non perde il suo tocco raffinato. Per darvene prova vi proponiamo delle immagini di pochi mesi fa. La Duchessa di Cambridge è stata ospite del “Lego Foundation Play Lab” che si trova nella capitale della Danimarca, a Copenaghen.

In questa circostanza ha incontrato studenti che si preparano a diventare professionisti e operatori nell’assistenza della prima infanzia. Il Play Lab è dotato di un enorme scivolo per scendere da un piano all’altro. Kate Middleton, in base al suo ruolo di membro della famiglia reale britannica e al protocollo, avrebbe potuto usare la scale ma ha voluto dare sfogo alla bambina dentro di sè e, a 40 anni d’età, ha usato lo scivolo (formato da un lungo tunnel). Quando è balzata fuori a tutta velocità non riusciva a smettere di ridere.

Raggiante, indossava un blazer rosso e scarpe con i tacchi. Nonostante questo, non si è fermata. Ha mostrato il suo lato divertente e ha detto: “In the spirit of where I am, I had to do it.” (Traduz. Secondo lo spirito del luogo in cui mi trovo, non potevo esimermi dal farlo).

