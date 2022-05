Laura Pausini riflette sul passato e ammette: “Mi manca tutto questo”

Laura Pausini, obbligata all’isolamento causa Covid, si è ritrovata a riflettere sul passato. L’artista ha confessato di sentire una mancanza in particolare: di cosa si tratta

Lo ha comunicato lei stessa tramite i social media, dopo alcuni malesseri avuti nei giorni precedenti Laura Pausini è risultata positiva al Covid e sta attualmente smaltendo la malattia in isolamento.

Dopo aver espresso il proprio dispiacere per essere stata costretta a cancellare alcuni impegni programmati, l’artista attende di tornare in forma per riprendere a lavorare ai progetti che la vedranno occupata nei prossimi mesi. Uno di questi sarà il concerto benefico “Una, Nessuno, Centomila“, per raccogliere fondi contro la violenza sulle donne, che si terrà all’Arena di Verona il prossimo 11 giugno. Saliranno sul palco insieme a lei anche Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Emma, Alessandra Amoroso, Elisa e Giorgia.

Cosa manca a Laura Pausini? La riflessione sul passato e la dichiarazione

Costretta all’isolamento, per Laura Pausini è stato inevitabile confrontarsi con l’ultimo periodo vissuto e con i sentimenti provati al ricordo dei momenti che l’hanno vista protagonista. È passata una sola settimana dalla conclusione dell’Eurovision Song Contest, tenutosi al PalaOlimpico di Torino e condotto proprio dalla cantante.

LEGGI ANCHE -> Pace fatta tra Fedez e J-Ax, cosa svelano le foto dopo quattro anni di lontananza

L’artista ha condiviso la scena insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, con i quali ha convinto e intrattenuto milioni di telespettatori nel corso delle tre serate. Un’esperienza che, seppur piuttosto stressante, le ha regalato una serie di emozioni che difficilmente dimenticherà.

A distanza di una settimana la nostalgia per tutto quello che è stato ha fatto da padrona e ha portato Laura Pausini a condividere un post sui social a riguardo. “Mi manca tutto questo, così tanto“, ha sottolineato pubblicando una serie di foto e video di alcuni momenti vissuti sul palco insieme ai due amici e colleghi.

LEGGI ANCHE -> A Verissimo emerge la triste verità sulla cantante: “Sono di nuovo in piedi”

“L’Eurovision è stata un’esperienza bellissima, riempita da emozioni sempre diverse“, scrisse al termine della finalissima nel post di ringraziamento. Nonostante solo pochi giorni dopo la cantante sia risultata positiva al Covid questo non è bastato per rovinare lo stato d’animo dell’artista. Quest’avventura rimarrà per lei un ricordo indelebile.