Laura Torrisi non riesce a superare un lutto che da mesi si porta dietro, ha perso una delle persone più importanti della sua vita

Laura Torrisi è un’attrice molto amata dal pubblico italiano, conosciuta da tutti per essere l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni. Sempre sorridente, tra alti e bassi, ha superato molti momenti difficili della sua vita.

Ma c’è un evento che non riesce a lasciarsi alle spalle. Si tratta di un lutto vissuto qualche mese fa che ha lasciato in lei un vuoto incolmabile. Su Instagram ha condiviso con i fan il suo stato d’animo.

Laura Torrisi, la FOTO dell’amore puro

A gennaio Laura Torrisi ha perso sua nonna e il vuoto che la sua seconda mamma ha lasciato in lei è incolmabile. Così sui social, ha voluto condividere con i fan una foto della sua cara con il nonno e sua figlia Martina.

Poi una dedica che ha commosso il web ed è diventata virale: “L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci”.

“E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. – si legge – Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno”.

Sono passati mesi, ma l’attrice non potrà mai dimenticare il bene che ha voluto ai suoi cari. Oggi continua la sua vita portandosi dietro tanti consigli e vivendo di valori insegnati da chi l’ha cresciuta e l’ha resa una donna unica.