Mercedesz Henger, l’ultima foto in bikini mette in allarme il popolo del web: tutti hanno notato quel dettaglio clamoroso

Nonostante il suo arrivo in Honduras sia giunto con netto ritardo rispetto a quello dei compagni, Mercedesz Henger ha trovato il modo di distinguersi tra i naufraghi di questa edizione de “L’Isola de Famosi”. D’altronde, non è la prima volta che la modella prende parte al reality della sopravvivenza.

La figlia di Eva, infatti, è stata una concorrente dell’edizione 2016 del programma, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Questa volta, però, la giovane sembra più che determinata a conquistare quella vittoria che non le venne attribuita anni fa.

Attraverso i suoi profili social, nel frattempo, continuano a comparire nuove pubblicazioni, che non lasciano certamente a digiuno i fan. Tramite l’ultima foto della Henger, tuttavia, i followers hanno avuto modo di notare qualcosa di diverso rispetto al solito. Alcuni di essi, mediante i commenti, non hanno mancato di farglielo notare…

Mercedesz Henger, la FOTO in bikini mette in allarme i fan: “sei diversa dal solito”. Il motivo

I telespettatori sono in attesa di una nuova, imperdibile diretta de “L’Isola dei Famosi”. Ilary Blasi, affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, non mancherà di tirar fuori il meglio dalle dinamiche che coinvolgono i naufraghi.

Proprio nelle scorse ore, la pagina Instagram ufficiale di Mercedesz Henger ha pubblicato uno scatto della bellissima modella direttamente dalla Palapa. I fan affezionati alla figlia di Eva, nell’ammirare la foto, sono rimasti a bocca aperta per via di un inaspettato particolare.

“Sei diversa dal solito… c’è lui“, “ma non potevi fartela da sola?“: queste le proteste dei seguaci della Henger, che sembrano non riuscire a mandar giù la presenza di Nicolas Vaporidis. Tra quest’ultimo e Mercedesz, come più volte è emerso nel corso della diretta, non scorrerebbe affatto buon sangue.

Molti altri utenti, parallelamente, hanno messo da parte il loro malcontento per complimentarsi con la splendida modella. Con le sue forme da urlo, la Henger si è guadagnata gli apprezzamenti di tutti.