Miriana Trevisan condivide con i fan un momento particolare della sua vita, sui social spunta una foto che lascia tutti a bocca aperta

Miriana Trevisan è una dei concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” che ha fatto molto parlare di lei visto che nella casa ha avuto più relazioni sentimentali.

Una volta tornata alla vita reale, però, ha deciso di dedicarsi interamente al lavoro e a suo figlio con il quale trascorre molto tempo insieme. Molto attiva anche sui social, non perde occasione di pubblicare foto mozzafiato.

Miriana Trevisan, lo sguardo unico e il messaggio ai fan – FOTO

Seguita da quasi trecentomila follower, Miriana Trevisan condivide con i fan molti momenti delle sue giornate, tra tempo libero e shooting fotografici. Alla showgirl piace interagire con il pubblico ed ogni situazione è buona per mettersi in gioco.

L’ultimo post è uno scatto in cui mostra tutta la sua sensualità e il suo fascino. Si tratta di un primo piano unico, il suo sguardo è divino e le labbra socchiuse la rendono ancora più seducente.

“Non possiamo nasconderci per troppo tempo, perché il tempo, ci ruba storie da vivere.

Forse, soffriremo il solletico della paura. Forse, dovremo vivere molti inizi che finiscono subito. Non nascondermi mai più”. Ha scritto sotto alla foto diventata virale.

Non sono mancati like e messaggi da parte dei fan, tra i tanti si legge: “Sei uno dei colori dell’amore dell’arcobaleno dell’amore, l’angelo gentile più bello. Ti amo dal profondo del mio cuore”. Poi ancora “Perfettamente imperfetta”. Qualcun altro ha aggiunto: “Di una bellezza sconvolgente”.

Dopo il “Grande fratello vip” non sappiamo a quali progetti sta lavorando la showgirl di “Non è la Rai”, ma una cosa è certa: è sempre pronta a mettersi in gioco per dare il massimo in ogni situazione. I fan la adorano e la ammirano per la sua grinta e determinazione.