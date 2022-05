Dal lucido elogio al cat-calling ai fischi della curva nord è un attimo: per Anna Falchi si apre una nuova era? Nel frattempo lato B ben in vista.

A poche ore dalle contestate dichiarazioni riguardanti il suo orgoglioso consenso al parere già espresso da Fratelli d’Italia sul cat-calling, durante l’ultimo appuntamento con la trasmissione radiofonica di “Un Giorno Da Pecora“, la conduttrice è adesso pronta a rendersi protagonista di uno scatto da “vera soubrette“. Anna Falchi sembra non essere mai stata così felice di accogliere i suoi fan in “prima fila“.

L’attrice e conduttrice di origini finlandesi, dopo aver compiuto i suoi cinquant’anni, ha dichiarato apertamente di gradire le attenzioni di uomini virili. “Mi piace“, ha spiegato con grande sorriso riferendosi ai fischi per strada. “Viva il cat-calling!“, dunque, nel 2022 per la protagonista de “I Fatti Vostri“. Gli uomini, per l’ex modella, devono ufficialmente essere “un po’ rozzi“. Scopriamo dunque oggi, dopo il suo ultimo scatto, se sono stati “all’altezza” della situazione.

“Mi piace” Anna Falchi di spalle lo ammette: dopo i fischi il lato B è in primo piano – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI ANNA FALCHI, VAI SU SUCCESSIVO.