La bellissima showgirl venezuelana ha pubblicato un post che ha messo in risalto tutto il suo fascino e la sua sensualità. Incantevole!

Aida Yespica è una showgirl, modella e attrice nativa di Caracas. La sua carriera inizia nel 2002 quando vince il concorso di bellezza Miss Venezuela.

Nel 2003 si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di modella, ottenendo da quel momento in poi la celebrità nel nostro paese.

Sono diversi i ruoli che ha avuto nel corso della sua carriera, come protagonista di videoclip musicali, attrice di cinepanettoni, modella su riviste come Max per le quali ha realizzato anche dei calendari, ballerina del Bagaglino, concorrente di reality show come ”Supervivientes”, ”L’isola dei famosi” e ”Grande Fratello Vip” e molto altro ancora.

Aida a Dubai illumina tutto

Aida è stata al centro delle cronache non solo per la sua professione ma anche per vicende giudiziarie che l’hanno coinvolta, come quella di ”Vallettopoli”, e per il gossip.

La sua relazione più importante è stata quella con l’ex calciatore della Roma, Matteo Ferrari, dal quale ha avuto il suo unico figlio Aron che ora vive in America con suo padre.

In questo ultimo post la bellissima Aida si trova a Dubai e pubblica uno scatto che ammalia il web. La sua bellezza è mozzafiato e sprigiona fascino e sensualità da tutti i pori.

L’incantevole venezuelana indossa un abito attillatissimo nero, lungo con uno spacco profondo che mette in risalto il suo stacco di coscia.

I fans si scatenano con una serie di like e commenti che evidenziano quanto abbiano apprezzato il post che Aida ha condiviso con loro. “Sei la queen”, “Sublime”, Stratosferica”, sono stati solo alcuni dei complimenti che la Yespica ha ricevuto.

Del resto, come dar loro torto? E’ impossibile resistere a tanta bellezza!