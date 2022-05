In concomitanza con le nozze del suo ex fidanzato la conduttrice Federica Pellegrini spinge l’acceleratore al massimo. Svelato il motivo.

Dopo essere stata ospite da Mara Venier nel suo salottino pomeridiano di “Domenica In“, nella giornata di ieri 22 maggio, la divina Federica Pellegrini attira nuovamente l’attenzione del pubblico con una mossa inattesa, firmata questa volta da istinto e astuzia.

Dalle lacrime di commozione in diretta per i romantici video trasmessi sul primo canale Rai, alla sua momentanea dimenticanza a riguardo del suo battesimo di conduttrice da parte di Zia Mara, avvenuto ormai quasi vent’anni fa, l’orgoglio italiano ed ex primatista in stile libero ha voluto spingersi oltre.

Le nozze a Venezia con il suo attuale fidanzato, Matteo Giunta, sono state finalmente confermate dalla Pellegrini per la fine di agosto 2022. Ma, nel frattempo, nonostante la data precisa del loro matrimonio sia ancora destinata a restare un mistero, un’altra novità ha presto attirato l’attenzione dei suoi oltre 1,6 milioni di follower.

“Tanti auguri ancora!” Federica Pellegrini si spinge oltre, un solo matrimonio non basta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raffaella Fico, a cosa non può assolutamente rinunciare: la RIVELAZIONE ha spiazzato il web

A soli due giorni di distanza dai festeggiamenti per le nozze tra l’ex partner della nata sotto il segno del Leone, l’ex nuotatore Filippo Magnini, e la showgirl Giorgia Palmas le attenzioni dei fan più fedeli della campionessa di origini venete, specialmente sui vari social di riferimento, si sono dimostrate cariche di energia.

Il motivo? È stato svelato soltanto in queste ore. Durante il giuramento del “per sempre” da parte della coppia di neo sposini, la Pellegrini ha dichiarato inaspettatamente il suo: “viva gli sposi“.

Se nella settimana appena conclusasi, l’ex nuotatrice, aveva organizzato un’emozionante festa di compleanno in onore del quarantesimo compleanno di Giunta, nelle ultime ventiquattr’ore la divina ha anche partecipato a un secondo party dall’atmosfera altrettanto suggestiva.

Si tratta del matrimonio di una sua amica e collega, Martina Carraro. Con la quale, la Pellegrini, ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di coinvolgenti meravigliose fotografie in bianco e nero. Realizzate presso la quotata location in provincia di Modena de “La Corte Dei Melograni“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Una visione divina”, Federica Pellegrini e il bacio a stampo intrigante: blackout totale su Instagram – FOTO

Pertanto, dopo aver “conosciuto un’altra Mara” in tailleur total pink e aver assistito a ben due cerimonie in pochi giorni, pare che per Federica un solo matrimonio non possa essere abbastanza. Ora, in attesa del terzo e decisivo, non resta che accodarsi al coro proveniente dalla sua schiera di fan. E intonare, come loro: “tanti auguri ancora!“