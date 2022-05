Emerge la verità sugli effetti dettati dal mangiare il tonno in scatola. Alimento molto appezzato, tuttavia è necessario consumarlo con parsimonia.

Amanto per il suo gusto unico, il tonno in scatola è immancabile nelle dispense. Salva cena, ideale per preparare piatti in un batter d’occhio, ma comunque goloso, arriva una scoperta clamorosa su questo alimento.

Amato dagli studenti per prepararsi in tempi record il pasto, alla portata anche di chi non ha proprio la mano in cucina, è molto versatile. Ideale sia con pasta e riso, è protagonista di insalatone, ma anche stuzzichini come polpette e salatini. Per i palati più fini, esistono perfino soluzioni gourmet come il salame di tonno in cui è il protagonista assoluto.

Onnipresente negli scaffali del supermercato, è una soluzione molto conveniente rispetto a quello fresco in termini di velocità di preparazione e di costo, malgrado la materia prima sia la medesima.

Tonno in scatola, dal sua popolarità alla scoperta sconcertante: di cosa si tratta

Malgrado gli innumerevoli vantaggi del tonno in scatola, osannato persino dai molti nutrizionisti, in realtà è da evitare un consumo eccessivo.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Miriana Trevisan, la FOTO e quelle frasi che non passano inosservate: “Non possiamo nasconderci”

È stato infatti riscontrato come al suo interno sia presenti sostanze pericolose per la salute, soprattutto se il consumo del tonno in scatola è costante.

I tonni si cibano di pesci di dimensioni ridotte che assorbono metalli come mercurio con maggiore velocità. Una scatoletta contiene al suo interno metalli pesanti, nocivi per il corpo. in particolare nel lungo periodo portando a criticità a livello del sistema immunitario, di quello circolatorio e di quello celebrare nonché ai reni.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Maneskin, Victoria De Angelis torna in pista: la FOTO in lingerie è un peccato capitale, lussuria allo stato puro

A rendere la situazione ancora più grave, l’inquinamento degli oceani che determina la presenza nei pesci di sostanza chimiche, come il diossine, potenzialmente cancerogene. Pertanto è molto importate acquistare tonno di maggiore qualità, come quello offerto nel vetro, evitando opzioni poco salutari, come quelle in latta, il cui colore grigio-rosato dimostra la mancanza di freschezza.