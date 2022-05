La bassista romana sui social ha pubblicato uno nuovo scatto realizzato direttamente nel bagno dell’hotel, scandalosa oltre modo.

Dopo l’esibizione agli Eurovision Song Contest di Torino il loro successo è esploso ancora di più. Tempo di tour promozionale quindi per i Maneskin che pochi giorni fa sono stati nuovamente ospiti al “Tonight Show”, il talk di Jimmy Fallon in onda su Nbc, per presentare e cantare il nuovo singolo, Supermodel.

La prima esibizione americana del nuovo brano è andata in scena senza Victoria De Angelis che non si sentiva troppo bene quella sera e ha preferito restare nella sua camera d’albergo per riposare. Ora il gruppo è però diretto a Cannes in Francia dove proseguirà con la promozione dell’album e darà in pasto ai fan succulente altre novità in uscita.

Nel frattempo anche la bassista si è rimessa a nuovo come possiamo vedere dall’ultimo scatto che ha pubblicato poche ore fa e che ha già fatto esplodere il web. Scandalosa!

Victoria De Angelis crea scalpore, allo specchio slip non pervenuti

PER VEDERE LO SCATTO OSE’ DI VICTORIA, VAI SU SUCCESSIVO