“Mi vuoi sposare?”, Anna Tatangelo spiazza su Instagram Una bellezza disarmante FOTO

La bellissima cantante ha pubblicato un post che di certo non è passato inosservato. Il suo charme e la sua classe fanno da protagonisti.

Una delle artiste più celebri ed amate degli ultimi vent’anni. Anna Tatangelo ha ottenuto il successo da giovanissima ed oggi è una vera e propria icona nel panorama musicale italiano e non solo.

Anna Tatangelo diventa famosa nel 2002 quando vince Sanremo nella sezione ”Nuove Proposte” con il brano ”Doppiamente Fragili”. All’epoca la nativa di Sora era giovanissima, aveva appena 16 anni e da quel momento in poi la sua carriera è stata tutta un crescendo.

Galetto fu il suo incontro con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio che le spianò la strada verso la fama grazie ai brani di successo che le regalò ma anche per l’amore che sbocciò tra i due.

Inizialmente fece scalpore per la loro differenza d’età e per il fatto che D’Alessio avesse una moglie e tre figli, le malelingue classificarono Anna con l’appellativo di ‘rovina famiglia‘ convinti che il suo interesse verso l’artista fosse in realtà indirizzato alla smania di successo.

Ma Anna con il tempo dimostrò che non era così: i due, infatti, rimasero insieme quasi vent’anni e dal loro amore nacque Andrea, che oggi ha 12 anni.

Anna Tatangelo e quella bellezza da mozzare il fiato

In questo ultimo post la splendida cantante e showgirl ha impreziosito Instagram con un tris di scatti incantevole. Indossa un abito lungo blu elettrico con uno spacco vertiginoso che mette in mostra le sue gambe lunghissime. Nell’ultima istantanea, invece, Anna regala un primo piano perfetto che esalta la sua bellezza mozzafiato.

Gigi e Anna si si sono lasciati nel 2021 e se la cantante non ha più ritrovato il vero amore (da poco è finita anche la sua breve relazione con il rapper Livio Cori), l’autore di ”Un nuovo bacio” si è invece innamorato della giovanissima Denise Esposito con il quale ha avuto il suo quinto figlio.

Oggi Anna è più radiosa che mai e il suo splendore abbaglia chiunque la guardi!