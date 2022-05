Addio supermercati, tre marchi italiani chiuderanno: quali sono

Novità in arrivo per il mondo dei supermercati, in Italia sta per avvenire una vera e propria rivoluzione: tutti i dettagli al riguardo

Dopo due anni in standby è il momento di tornare alla normalità e molti settori stanno dando una svolta. In particolare il mondo dei supermercati che sta attuando un cambiamento radicale.

Molti negozi, infatti, chiuderanno per riorganizzarsi al meglio. Stiamo parlando di Conad, Tuodì e Carrefour. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Addio Conad, Tuodì e Carrefour: novità in arrivo per il trio

Se in molti casi il cambiamento è segno di rinascita, non non è così per il trio dei supermercati. Conad, Tuodì e Carrefour chiuderanno alcuni punti vendita che porteranno a conseguenze scomode per molte persone.

In primo luogo il Conad, la serranda sarà tirata definitivamente nel comune italiano chiamato Cognento una frazione della città di Modena. In alternativa aprirà un outlet meno noto di nome Intima Moda, nato nel 1972 da un piccolo laboratorio conosciuto in tutta Italia.

Tuodì, invece, chiuderà due punti vendita nel Lazio e lascerà senza lavoro ben 12 lavoratori e altri 49 sono a rischio. Sul web si legge: “Procedure di licenziamento collettivo formalizzate in data 28 marzo dalle società Pifo srl per i punti vendita di piazza Pio XI numero 20 e via Fonteiana 59/73 per un totale di 25 lavoratori. Ed inoltre dalla società Cala srl per un totale di 24 lavoratori che operavano nei punti vendita di Via Casalina e via Montecompatri”.

Infine, Carrefour chiuderà Le Sorgenti a Frosinone. Sul sito ufficiale è stato comunicato: “Giovani e Ambiziosi, ci piace definirci così. […] L’esperienza di questi primi 14 anni ha fatto il resto: ci ha insegnato che sono i dettagli a fare la differenza, che è la qualità dei nostri prodotti a renderci riconoscibili e che fare acquisti nei nostri supermercati deve essere per i nostri clienti un piacere. Ecco perché dagli arredi alla disposizione, dall’ampia selezione di prodotti freschi e non sino alle eccellenze più ricercate, estetica e tecnologia sono stati, negli anni, il fulcro della nostra continua ricerca, crescita e innovazione”.

Finisce per certi aspetti un’era, dal momento che Conad, Tuodì e Carrefour rappresentano tre dei marchi più importanti del settore alimentare in Italia.