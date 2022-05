Aurora Ramazzotti ce l’ha proprio con lui: “me li hai fatti venire grandi così”. La FOTO

Aurora Ramazzotti in uno dei suoi classici sfoghi su Instagram, la figlia di Eros e Michelle Hunziker come sempre non le manda a dire

Dolcezza, simpatia, eleganza, irriverenza. C’è di tutto un po’ nei seguitissimi profili social di Aurora Ramazzotti. La influencer e figlia d’arte è diventata una vera e propria beniamina del web, uno dei personaggi senza dubbio più presenti e seguiti, soprattutto tra i giovanissimi.

La 25enne conta oltre due milioni e 300 mila followers su Instagram. In tutti i suoi scatti di dimostra una ragazza determinata e piena di vita, oltre che estremamente affascinante. In questo, ha ereditato sicuramente moltissimo da sua madre, Michelle Hunziker.

Come lei e come suo padre Eros, vuole sfondare nel mondo dello spettacolo. L’abbiamo già vista all’opera come speaker radiofonica, la sensazione è che di lei sentiremo parlare sempre più spesso, anche grazie alla sua verve. Un bel caratterino che non fa nulla per nascondere.

Celebri sono i suoi sfoghi sul suo profilo, con stories in cui racconta le sue giornate, tra momenti intensi ed esilaranti. Ed ecco chi è il destinatario della sua simpatica invettiva, questa volta.

Aurora Ramazzotti non ce la fa più, è davvero sfinita: la foto che spiega tutto

“Mi fai venire due dischi così“, scrive al suo trainer Paolo Zotta. L’allenamento fisico è una componente importante delle giornate di Aurora, che come i fan sanno molto bene adora tenersi in forma. Ma a volte è davvero dura.

La sua espressione sfinita ci racconta di un allenamento particolarmente intenso e che l’ha sfinita. Mens sana in corpore sano va bene, ma ogni tanto c’è bisogno di tirare il fiato. E Aurora si siede per terra, riposandosi un po’.

Ad ogni modo, Aurora manifesta una simpatia sempre incontenibile e che sicuramente anche in questo caso avrà fatto sorridere molto i fan.