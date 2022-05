Blanco festeggia, il risultato che lo incorona: l’artista non si ferma

Un altro straordinario risultato per Blanco che continua a macinare vendite: per lui è arrivato il momento di festeggiare un nuovo importante riconoscimento

A meno di un anno dalla pubblicazione del suo primo album, Blanco ha già avuto modo di raggiungere risultati straordinari. Con “Blu Celeste“, il progetto discografico di debutto, il giovane artista ha sbaragliato la concorrenza e continua ancora oggi a celebrare riconoscimenti ricevuti in merito.

L’ultimo arriva a pochi giorni dalla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, in duetto con Mahmood. La canzone vincitrice del Festival di Sanremo è approdata sul palco del PalaOlimpico di Torino, posizionandosi sesta nella classifica conclusiva. Sebbene i due artisti avessero apertamente confessato di non avere grosse aspettative di vittoria rispetto alla gara, sono riusciti a conquistarsi il “Best Lyrics Awards“, ovvero il premio per il miglior testo.

Blanco inarrestabile: con “Blu Celeste” continua a volare alto

Terminata la parentesi Eurovision Blanco è tornato sul palco a esibirsi dinnanzi al suo pubblico. Un tour tutto esaurito che ha segnato un record di vendita di biglietti, un risultato davvero eccezionale per un artista relativamente emergente. Tra gli impegni degli ultimi giorni anche la partecipazione al concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano, dove proprio il giovane artista ha concluso la serata buttandosi tra le braccia dei propri fan.

“Mi piace vedervi liberi di essere quello che volete. Siete veri, siete amore, rabbia, passione, amicizia, condivisione“, aveva scritto solo qualche settimana fa rivolgendosi ai suoi sostenitori. “Siete TUTTO. Carnali, come me“, aveva poi aggiunto.

Proprio grazie al sostegno ricevuto Blanco ha potuto celebrare un altro importante risultato. Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha annunciato quali album e singoli sono riusciti a segnare nuovi traguardi di vendita. Uno di questi è proprio “Blu Celeste” che ottiene il quinto disco di platino a distanza di otto mesi dalla sua uscita.

Ma non solo, nella stessa giornata l’artista ha festeggiato anche il terzo platino per il brano “Finché non mi seppelliscono“, tratto proprio dall’album di debutto, e che segna l’ennesimo incredibile risultato ottenuto dal giovane talento.