Carolina Stramare manda in tilt i social. Il vestito scatena le fantasie più proibite... - FOTO

Carolina Stramare come sempre mette in mostra tutta la sua eleganza, l’ex Miss Italia accende la passione dei fan con un abito super

Tre anni fa, è stata eletta Miss Italia, entrando di diritto nel cuore degli italiani e non uscendone più. Carolina Stramare è stata senza dubbio una delle reginette più amate degli ultimi anni, con un fascino e una sensualità tali da non poter passare inosservata. E continuando a mettere in mostra una bellezza che colpisce.

La modella 23enne è sempre più una celebrità sui social e non solo. Oltre 400 mila followers per lei su Instagram e una fama crescente, che la sta portando ad apparire sempre più spesso in tv. Lo scorso anno, avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, ma rinunciò per motivi familiari. Di recente l’abbiamo vista su Scherzi a Parte e quest’anno è stata la madrina del campionato di calcio di Serie B.

Grande appassionata di calcio, è tifosa della Juventus e nei mesi scorsi è stata accostata più volte a Dusan Vlahovic. Ma i rumours di una relazione tra i due non hanno trovato conferme. Di sicuro, Carolina mette in evidenza sempre un fascino non banale, come continua a dimostrarci dal suo profilo Instagram.

Carolina Stramare, l’abito incornicia la sua silhouette alla perfezione: curve sensuali in ogni dove

In una delle ultime stories, tutta la sua eleganza trova sfogo in un elegante abito lungo e dalla tonalità grigia e pailettata. Affascinante come non mai, Carolina ci lascia senza fiato, evidenziando, manco a dirlo, curve sinuose e semplicemente perfette.

La sua silhouette incanta, la scollatura risalta in primo piano accendendo in un attimo la passione degli ammiratori, come sempre più spesso accade. Se viene definita ‘la Megan Fox italiana‘, ci sarà un motivo.

Carolina continua a regalare spettacolo ed emozioni sempre nuove ai fan. E in vista dell’estate si prepara ad essere una protagonista assoluta sul web.