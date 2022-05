Carrefour, fare la spesa è ormai una vera e propria rivoluzione: milioni di clienti sono già impazziti per via dell’ultima iniziativa del noto marchio

Fare la spesa, grazie alle promozioni e ai super sconti promossi dal marchio Carrefour, è ormai una vera e propria rivoluzione. La catena francese, attiva nell’ambito della grande distribuzione organizzata già dal 1959, ha saputo conquistarsi giorno dopo giorno la fiducia di milioni di clienti.

Non a caso, l’azienda è seconda in classifica a livello europeo per quel che concerne la vendita al dettaglio. Per accontentare tutte le fasce di acquirenti abituati a fare spesa nei negozi della catena, quest’ultima propone settimanalmente offerte e promozioni destinate a far impazzire il pubblico.

In aggiunta, nella grande famiglia Carrefour, è recentemente arrivata un’incredibile novità che sta prendendo campo proprio in questi ultimi mesi. Si tratta di una modalità di approccio alla spesa quotidiana che milioni di clienti stanno già testando, e che non mancherà di soddisfare le esigenze di molti.

Carrefour, farlo sarà una vera rivoluzione. Milioni di clienti ne stanno già approfittando…

Ad attendere i clienti del marchio Carrefour, la quarta maggior catena al mondo nell’ambito della distribuzione alimentare, c’è una novità che non ha mancato di accontentare le esigenze di molte persone. Ormai da alcuni anni, le aziende attive nella GDO – così come in altri settori – offrono agli acquirenti la possibilità di fare compere direttamente da casa propria.

Anche la catena francese, da questo punto di vista, non vuole essere di certo da meno. Ancor più straordinaria, tuttavia, è la possibilità che Carrefour ha prospettato per le famiglie in attesa di un bambino o con figli entro il primo anno d’età.

Il marchio, come si legge all’interno del sito ufficiale, permette infatti ai genitori o futuri tali di poter effettuare i loro acquisti online, beneficiando della consegna gratuita. Tutto quello che le coppie devono fare è completare il form apposito e attendere che, entro 7 giorni, l’agevolazione venga attivata dai responsabili del marchio.

Anche le coppie con un figlio/a entro il primo anno d’età possono usufruire di questo servizio a dir poco allettante. Milioni di clienti da ogni parte del mondo – che hanno diritto alla suddetta agevolazione – ne stanno già approfittando.