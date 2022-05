Elisa Isoardi stuzzica la vista con un vedo non vedo ed un’apertura speciale. Gli occhi dei follower cadono tutti lì

Elisa Isoardi continua a distinguersi sul web ma fa sentire ancora la sua mancanza in tv. Sono mesi ormai che la bella conduttrice non ha un “posto” sul piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” si era pensato di vederla in Mediaset con qualche novità e invece non c’è stato nulla.

Stessa cosa da parte della Rai, poi diverse settimane fa le voci che parlavano del ritorno della Isoardi con un programma estivo nel week end. Grande fibrillazione da parte dei suoi fan che però si sta viva via spegnendo. Ormai manca pochissimo all’inizio dei palinsesti dedicati alla stagione calda ma nessun accenno ad Elisa è stato fatto, né dalla Rai e né tantomeno dalla diretta interessata sui social.

Che sia tutto fermo e che alla fine non si sia fatto nulla? Per il momento tutto tace e quello che ci resta da fare è seguire l’ex naufraga su Instagram. L’ultimo post è da capogiro con trasparenze ed aperture che fanno girare la testa.

Elisa Isoardi, afrodisiaca in giro per Roma: le FOTO

