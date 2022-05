Giulia Stabile è irresistibile nell’ultima foto apparsa sui social: in top e pantaloncini la visuale è estrema. Come ha reagito Sangiovanni?

Ha stregato migliaia e migliaia di fan non solo grazie al suo talento, ma soprattutto attraverso la spontaneità e la trasparenza dei suoi comportamenti. Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione di “Amici”, non ha mai perso quella parte di sé che molti ammiratori avevano scovato in lei fin dal principio.

Il suo sorriso genuino, la sua semplicità e la riconoscenza verso il pubblico che la segue sono le caratteristiche che gli utenti più amano di lei. Eppure, da un altro punto di vista, la ballerina viene apprezzata ed elogiata anche alla luce del suo incommensurabile talento.

Bella, seducente e dall’atteggiamento sbarazzino, la Stabile ha conquistato tutti persino attraverso l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Di fronte al suo fascino, viene naturale chiedersi quale sia stata la reazione del fidanzato Sangiovanni. Siete curiosi di scoprirlo?

Giulia Stabile in top e pantaloncini è qualcosa di sublime: come ha reagito Sangiovanni alla FOTO

