“Sta andando a ruba”, da Lidl fila interminabile alle casse. Clienti su di giri per il prodotto incredibilmente potente

Lidl riesce a stupire ogni volta i clienti, la coda alle casse è lunghissima, sono tutti pazzi per il prodotto incredibilmente potente. Ecco di cosa si tratta.

La grande distribuzione Lidl è leader tra i leader del settore, l’azienda nasce in Germania nel 1932. Anno dopo anno, il patron fondatore Josef Schwarz ha saputo trasformare un piccolo sogno in qualcosa di incredibilmente redditizio.

Oggi Lidl conta, a livello mondiale, 13.000 punti vendita, sono milioni i lavoratori alle dipendenze del marchio che ogni giorno offre professionalità, cura per i dettagli e amore per i numerosi acquirenti che si affidano al rapporto qualità/prezzo proposto da Lidl. In queste ore un prodotto sta andando a ruba, a fronte di una classifica di Altroconsumo, ecco cosa sta succedendo.

La top ten che ha scombussolato i clienti

La classifica stilata da Altroconsumo è sui prodotti più indicati per la pulizia del bagno, prima di renderla pubblica sono stati considerati diversi fattori: prezzo – efficacia nelle pulizie – agenti inquinanti. Dagli studi effettuati è emerso il vincitore totalmente inaspettato.

Al primo posto della classifica troviamo W5 del Lidl brillante anticalcare. Un prodotto incredibilmente potente che riesce a togliere lo sporco con una sola passata, naturalmente la linea ha anche altri detersivi adatti a tutte le esigenze. Nella classifica nazionale, stilata su 17 prodotti e diversi supermercati, il prodotto in questione ha totalizzato 75 punti.

Lidl riesce sempre a stupire i clienti che ogni giorno scelgono di acquistare numerosissimi prodotti presso i vari store. Garanzia, convenienza e qualità, per queste ragioni, Lidl è diventato un porto sicuro nel mercato internazionale. L’azienda pensa proprio a tutti e tutto, ogni mese, mette a disposizione interi reparti con offerte incredibili contro il caro prezzi; un notevole aiuto per milioni di famiglie.

Inoltre è bene ricordare che per 3 giorni al mese, il supermercato da la possibilità di acquistare prodotti di vario genere ( scarpe – biancheria – tecnologia – attrezzi da giardino), anche questi ad un prezzo super vantaggioso.