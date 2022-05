A pochi giorni dalla scelta, il tronista Luca Salatino sorprende il pubblico di Uomini e Donne con un gesto clamoroso: nessuno avrebbe mai potuto prevederlo!

Mancano solamente pochi giorni alla conclusione del percorso televisivo di Luca Salatino, iniziato ormai diversi mesi fa. Il romano, giunto in trasmissione per corteggiare Roberta Giusti, non ha sofferto a lungo in seguito al rifiuto di quest’ultima.

Essendo stato la “non scelta” della giovane, Salatino ha infatti avuto la possibilità di intraprendere egli stesso l’esperienza di tronista all’interno del dating show. Un’esperienza contraddistinta da molti alti e bassi, che lo ha portato alle fasi finali assieme alle due pretendenti Soraia e Lilli.

Con entrambe, di fatto, Luca ha dovuto superare parecchi ostacoli emersi durante il percorso. Da parte delle corteggiatrici, ciò nonostante, c’è sempre stata la ferma volontà di conquistare il cuore del tronista.

Durante la puntata di oggi, martedì 24 maggio, i telespettatori di “Uomini e Donne” hanno assistito alle ultime esterne prima della tanto attesa scelta. Quel che è andato in onda oggi, tuttavia, non ha mancato di sorprendere tanto il pubblico a casa, quanto i presenti in studio. Salatino, a pochi giorni dalla scelta, ha compiuto un gesto davvero inaspettato.

Luca Salatino, prima della scelta il gesto imprevedibile: a Uomini e Donne è calato il gelo

Con entrambe le sue pretendenti, Luca Salatino è riuscito a creare dei percorsi di conoscenza che lo hanno immensamente soddisfatto. Ovviamente, da parte del tronista, le insidie e le difficoltà da affrontare sono state molteplici e di diversa natura.

Con Soraia, come la puntata di oggi ha abbondantemente dimostrato, il tronista è finalmente riuscito a trovare un punto di incontro dopo tanto tempo. La giovane, sentendosi messa da parte dal romano, aveva infatti scelto di prendere le distanze e di attendere che fosse proprio Luca a fare la prima mossa.

I due, che in esterna si sono ritrovati, non hanno mancato di esternare a gran voce la loro gioia; gioia che, tuttavia, non è sconfinata in un bacio appassionato. Anche con la rivale, d’altra parte, la situazione non è stata differente.

Nonostante i due avessero trascorso un’esterna romantica e a dir poco sensuale, neanche tra Lilli e Luca è scattato il bacio. Una scelta a dir poco inconsueta da parte del tronista, che ha sempre ammesso di attribuire particolare valore al bacio.

Gianni Sperti, stupito tanto quanto il pubblico, non ha mancato di chiedere spiegazioni a Salatino. “Se con Soraia dovevate ritrovarvi e ci sta che non sia scattato, forse con Lilli sei tu che non hai voluto…” ha azzardato l’opinionista, in attesa della replica di Luca.

Replica che non si è fatta attendere a lungo da parte del tronista. “Ho capito che le cose importanti sono altre” – ha puntualizzato il romano, lasciando il pubblico letteralmente di sasso – “sono le cose che ci siamo detti, non il bacio in sé“.

Senza ombra di dubbio, la decisione di non baciare né Lilli né Soraia a pochi giorni dalla scelta è parsa davvero inspiegabile agli occhi dei telespettatori. Una decisione che, se non altro, ha avuto il merito di non lasciar trapelare nulla delle intenzioni di Luca.