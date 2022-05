La Regina Elisabetta II di Gran Bretagna si appresta a celebrare 70 anni di presenza sul trono. Grandi festeggiamenti sono stati preparati in suo onore. Difficile sapere se potrà presenziare a tutti

La regina Elisabetta II (96 anni) è la monarca in attività più longeva della storia del Regno Unito. Non ancora 20enne sostituì il padre Giorgio VI in numerosi eventi pubblici. Alla sua morte, avvenuta il 6 febbraio 1952, ella si trovava, infatti, in visita ufficiale in Kenya. Il 2 giugno fu incoronata con una cerimonia all’abbazia di Westminster.

Sua Maestà diventerà la prima monarca britannica a celebrare un Giubileo di platino, una pietra miliare, un anniversario che segnerà 70 anni sul trono. Negli ultimi mesi, a causa dell’età avanzata, ha subito una mobilità ridotta. Il suo stato di salute non è ottimale e ciò ha comportato un notevole ridimensionamento delle sue apparizioni pubbliche. Nonostante ciò, la regina è determinata a non mancare agli appuntamenti previsti per questo evento storico e presenzierà il più possibile con il resto della famiglia reale durante le celebrazioni di giugno.

La Regina Elisabetta II: com’è apparsa al Gallop Through History. Grande preoccupazione

Dal 12 al 15 maggio si è tenuto nel parco del Castello di Windsor il Gallop Through History, un evento equestre che anticipa le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.

Lo spettacolo ha coinvolto più di mille artisti e 500 cavalli, inscenando in quattro serate diverse il racconto della storia della monarchia, da Elisabetta I Tudor (interpretata dall’attrice Helen Mirren) fino all’attuale regina.

É stata avvertita in maniera struggente e pesante la mancanza del duca di Edimburgo, il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, sempre al suo fianco fino all’ultimo giorno della sua vita, avvenuto il 9 aprile 2021 alla soglia dei 100 anni d’età.

Destano preoccupazioni le condizioni di salute di Sua Maestà, apparsa fortemente stanca e debilitata mentre si appoggiava a un bastone.

Lo scorso febbraio è risultata positiva al Coronavirus i cui strascichi le hanno impedito di partecipare ad alcune apparizioni reali, come il Commonwealth Day Service di quest’anno (marzo 2022).

Successivamente è emersa la notizia che abbia trascorso un periodo in ospedale, avvenimento sopraggiunto sotto consiglio medico, in base al quale è stato cancellato un viaggio programmato in Irlanda del Nord.