Rita Dalla Chiesa si sfoga sui social e racconta tutto nel dettaglio. Quello che le è successo è incredibile: lei è scioccata

Rita Dalla Chiesa è una personalità che non manda a dire nulla. Quello che pensa lo dice senza paura e senza risentimenti di poter essere attaccata. Lo ha fatto sempre nel corso della sua vita, non facile come sappiamo, e lo fa ancora oggi tramite i social.

Lo fa quando accade qualcosa di importante e per il quale sente l’esigenza di commentare o in giorni di un certo valore come quella di ieri in cui si è ricordata la strage di Capaci nella quale morirono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Rita ricorda il comportamento di Andreotti che non andò né al funerale di suo padre e né a quello di Falcone. Per il generale disse “preferisco andare ai battesimi che ai funerali” mentre per il magistrato che “doveva scrivere un discorso da portare in Parlamento”. A tutto questo la giornalista aggiunge: “Domande da fare?”.

E come è stato ieri anche qualche giorno fa la Dalla Chiesa si è sfogata col web raccontando un retroscena inaudito. Ecco cosa è successo.

Rita Dalla Chiesa e la truffa: ecco cosa è accaduto

Mattinata non felice quella del 21 maggio per Rita Dalla Chiesa. È stata proprio la giornalista a raccontare tutto sul web suscitando l’attenzione e la partecipazione da parte del pubblico che la segue.

Doveva andare semplicemente al cimitero a far visita a sua cognata la conduttrice ed invece tutto è andato diversamente. “Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata – ha scritto su Twitter – ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro”.

Un raggiro a tutti gli effetti e riuscito perfettamente. La giornalista è stata “truffata” e non solo ha perso tutti i soldi ma ha rovinato anche quella che doveva essere una giornata di ricordo e di preghiera. Per lei tanta solidarietà ricordando però che non tutti i venditori ambulanti possono essere descritti in modo così negativo.