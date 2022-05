Annalisa, la FOTO mette in ginocchio migliaia di fan: "se non lo avessi avuto in mano..."

Annalisa Scarrone manda in visibilio gli ammiratori per l’ennesima volta, eleganza e sensualità in un mix davvero irresistibile

Tra le cantanti maggiormente in grado di imporsi sulla scena musicale italiana degli ultimi anni, un posto speciale va sicuramente ad Annalisa Scarrone. L’interprete ligure, che è stata tra le partecipanti più amate del talent show ‘Amici‘ di Maria De Filippi, è ormai da tempo uno dei volti più riconoscibili e nell’ultimo decennio ha spiccato il volo verso una carriera fatta di tanti successi.

Riconoscimenti a gogo, per uno dei timbri vocali maggiormente in grado di suscitare emozioni. Nel corso del tempo, Annalisa ha saputo anche evolversi, passando attraverso vari registri musicali e con una svolta cantautorale che è stata molto apprezzata dai fan.

Seguitissima sui social, Annalisa è una vera e propria celebrità su Instagram e non potrebbe essere altrimenti. La 36enne ha oltre un milione e 700 mila followers e si segnala anche per un fascino decisamente non banale, che colpisce dritto al cuore.

I suoi post sul web ricevono sempre riscontri numerosi dagli ammiratori in termini di like e commenti. Ad ogni nuovo scatto, i messaggi di adorazione per lei si sprecano. A renderla una beniamina della community, anche un carattere semplice, autoironico e scanzonato che conquista al primo sguardo.

Annalisa, l’abito è ultra seducente: il dettaglio nella foto crea un ‘binomio sempre azzeccato’

Il suo sorriso è una delle sue armi vincenti e ce ne regala uno davvero smagliante nell’ultimo post, da una terrazza con un suggestivo panorama newyorkese. L’abito elegantissimo ne fa risaltare la notevole bellezza, la minigonna mette in evidenza gambe perfette e non lascia indifferenti i fan.

Tra i tanti messaggi a lei indirizzati, in molti chiedono notizie delle sue prossime opere. Un nuovo singolo di Annalisa è attesissimo, e, con l’estate alle porte, potrebbe presto arrivare. Altri, si concentrano sul fatto che, come spesso accade, la cantante manifesta grande gioia di vivere, tenendo tra le mani un calice di vino.

“Se non avessi avuto il bicchiere in mano, mi sarei preoccupata“, scrive una fan. E c’è chi rincara la dose: “Tu e il vino, un binomio sempre azzeccato“. Bellezza e fascino irresistibile, ma anche grande simpatia, come sempre per lei.