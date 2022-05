Manca sempre meno alla nascita del figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, a pochi giorni dall’evento spunta il nome del bambino

E’ stata una sorpresa unica e inaspettata quella che gli amici e i parenti hanno fatto ai futuri genitori Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.

La coppia, in attesa del loro primo bambino, era convinta di essere stata invitata ad un evento e invece si è ritrovata a festeggiare un baby shower in onore del piccolo in arrivo. Non sono mancate emozioni, lacrime e tante risate. Tra i familiari, qualcuno ha dedicato loro delle parole speciali. Tra questi non poteva mancare Chiara Ferragni, che ha fatto una gaffe che sta facendo il giro del web.

Chiara Ferragni rivela il nome del nipote e adesso?

I presenti non hanno perso occasione di pubblicare sui social alcuni momenti del baby shower e tutti avranno potuto notare l’emozione di Chiara Ferragni durante la lettura della della lettera alla coppia di futuri genitori.

Per quanto era emozionata, qualcuno ha pensato che fosse incinta anche lei, ma la diretta interessata ha subito negato.

“Sarà la tempesta ormonale – ha sdrammatizzato l’imprenditrice digitale – Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato”. Ha poi continuato, rivelando però il nome del bambino.

Nessuno dei presenti sembra essersi accorto della gaffe dell’influencer, ma la notizia ha già fatto il giro del web e in questi giorni non si parla d’altro.

All’evento non erano presenti Fedez e la piccola Vittoria, ma non conosciamo i motivi della loro assenza. Per il popolo di Instagram, la foto più bella, invece, è stata quella del bacio che Leone dà al pancione della zia Francesca. Il gesto d’amore ha commosso il web ed ha fatto emozionare, forse un po’ troppo, mamma Chiara.