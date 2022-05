“Non ci credo!”, detersivo per il bagno: è questo il migliore. La top ten è inaspettata

Vuoi sapere qual è il detersivo per il bagno migliore in assoluto? La classifica nazionale lascia i consumatori senza parole.

A fronte dell’inflazione alle stelle, Altroconsumo ha stilato una lista dei migliori detersivi per il bagno in riferimento al rapporto qualità – prezzo. Il vincitore sta andando a ruba dal momento che il verdetto è stato più che inaspettato.

Spendere in modo consapevole è il mood degli ultimi tempi, milioni di famiglie italiane sono in difficoltà a causa del caro prezzi e gli acquisti non si fanno più a cuor leggero. Le offerte vanno per la maggiore ed aiutano chi, purtroppo, prima di comprare alimenti, detersivi per la pulizia della casa e l’igiene personale, si fa i conti in tasca.

E’ lui il migliore, Altroconsumo lo annuncia a tutti

La classifica di Altroconsumo ha messo a confronto la grande distribuzione, nello specifico ha preso in esame i supermercati Esselunga – Lidl – Eurospin – Coop e sono ben 17 i detersivi per il bagno che hanno definito il report nazionale.

In questa classifica sono stati considerati molteplici fattori: prezzo (meno costoso) – qualità – agenti inquinanti – efficacia nell’eliminare lo sporco – igienizzazione. Il bagno è uno dei luoghi più frequentati della casa, pulirlo di frequente è buona norma soprattutto per evitare che si formino germi e batteri non solo nella tazza del w.c., ma anche nell’ambiente.

Lo sapevi che dovresti scaricare con la tavoletta abbassata? Questo perchè nell’acqua del w.c. sono presenti microrganismi che saltano dal fondo spinti dalla forza dell’acqua e si annidano sulle superfici.

Di seguito la classifica di Altroconsumo: primo posto per W5 di Lidl, secondo posto per anticalcare Esselunga, terzo posto per Ace bagno brillante anticalcare. A seguire gli altri: Sonett detergente, Bref brillante bagno anticalcare, Winni’s anticalcare, Dexal di Eurospin, Natura bagno di Esselunga, Verde officina detergente bagno mousse, Lysoform azione bagno disinfettante. Fuori dalla top ten troviamo Coop Casa Anticalcare.

Grazie ad Altroconsumo acquistare prodotti per il bagno sarà molto più semplice e conveniente.