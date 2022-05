“Non lo perderò” Elisabetta Canalis rovente in FOTO da femme fatale per il nuovo cult hollywoodiano

Una panorama fiammante sfoggiato da Elisabetta Canalis nel suo ultimo scatto da protagonista a cui è “impossibile resistere”. Il cult approda a Hollywood.

Il ritorno di un cult hollywoodiano anni ’80 verrà finalmente inaugurato nella giornata di oggi, 25 maggio 2022. Protagonista inattesa, in queste ore, è la showgirl naturalizzata statunitense Elisabetta Canalis. Stavolta nel ruolo di un’irresistibile femme fatale dal cuore italiano.

Dopo aver fornito soltanto tre giorni fa un più che suggestivo esempio di italianità in diretta dagli USA. Grazie a uno scatto vista mare e con tanto di Frecce Tricolori in azione, inviatole dalla madre e realizzato da Mauro Madau, la bellissima nata sotto il segno della Vergine è ora pronta a voltare pagina. E a farlo “in grande stile“.

Archiviato dunque il cielo limpido della sua cara Sardegna, la modella e showgirl classe 1978 si lega a tale indizio per rivolgere ai suoi 3,2 milioni di follower un imperdibile invito.

“Non lo perderò” Elisabetta Canalis fiammante in FOTO da femme fatale per il nuovo cult hollywoodiano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vasco Rossi Live Imola: come arrivare all’Autodromo, previsioni meteo, le ultime

Come già annunciato in anteprima, durante l’attuale svolgersi della 75esima edizione del “Festival Di Cannes“, l’attore e produttore di origini newyorkesi, Tom Cruise, ricoprirà quest’anno nuovamente i panni di Pete “Maverick” Mitchell nell’attesissimo sequel della celebre pellicola d’azione “Top Gun”.

Vista l’uscita nelle sale cinematografiche italiane di quest’oggi, di “Top Gun: Maverick“, la showgirl ha deciso per la disarmante occasione di condividere sul suo profilo Instagram un meraviglioso incentivo a presentarsi al cinema con il giusto entusiasmo.

In diretta dai grattaceli di una Los Angeles assolata la Canalis ha letteralmente mozzato il fiato dei suoi fan con una coppia di scatti in vesti di una femme fatale mai come adesso “pronta a spiccare il volo“.

“Non lo perderò“, sarà per tal ragione la prima risposta istintiva ricevuta tra i commenti da parte dei suoi fan in rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e la replica sconvolgente: “l’ho fatto con molti, anche con…”

Dunque, se la regia di Joseph Kosinski sembra promettere forti emozioni ai suoi spettatori, la stessa soubrette, ora perfettamente nelle corde di uno dei suoi protagonisti, terrà infine a sottolineare in didascalia il suo ammonimento. “Non perdetevelo!“.