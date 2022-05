Francesca De Andrè: “Sono stata picchiata a sangue dal mio fidanzato”

Francesca De Andrè ha vissuto un momento davvero drammatico della sua vita: a distanza di mesi, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutta la verità

Francesca De André è conosciuta per essere la nipote del famoso cantautore Fabrizio De André, e qualche anno fa ha raggiunto il successo e la popolarità quando ha deciso di partecipare al Grande Fratello. Una esperienza che le ha permesso di arrivare al cuore della gente e di diventare un personaggio molto discusso per il suo carattere controverso.

Francesca, qualche settimana fa, ha rivelato di essere stata aggredita e di ritrovarsi in ospedale per questo. In quel momento, rese piuttosto chiaro attraverso le sue parole di essere stata vittima di violenza domestica da parte del suo fidanzato. Solo negli ultimi giorni, intervistata dal settimanale Chi, ha trovato il coraggio di raccontare tutto quello che le è successo.

Francesca De Andrè aggredita pesantemente dal fidanzato: tutta la verità

“Il mio inferno è iniziato da quando ho iniziato a frequentare questa persona. Ho conosciuto il dolore di un amore malato. Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: ‘On’ e ‘Off’. Quando era ‘On’ aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era ‘Off’ i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte” ha raccontato ai microfoni del settimanale che l’ha intervistata.

Ha inoltre raccontato di non essersi mai rivolta alle forze dell’ordine perché non voleva rovinarlo, dal momento che c’erano altre denunce in corso sul suo conto. “Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Io dentro di me dicevo a me stessa: ‘Va bene così, si calmerà, forse lo posso salvare o aiutare in questo modo, subendo…”.

Circa due settimane fa, è arrivata l’ultima aggressione. Quella peggiore che le ha fatto capire di dover reagire. “Ero a terra. Il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla mia testa piena di buchi, dalle mie labbra. Urlavo ‘Basta, basta, fermati’. Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto”.