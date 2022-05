Giulia Salemi, direttamente da Marrakech l’ultima compilation della modella: la visuale non è per deboli di cuore!

Per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è in atto un importantissimo cambiamento, che non mancherà di rivoluzionare letteralmente la sua vita. Giulia Salemi, che fino a questo momento si è distinta principalmente come modella e testimonial di svariati brand, ha deciso di fare un vero e proprio salto di qualità.

Come annunciato all’interno di uno dei suoi ultimi post, l’ex gieffina è pronta ad intraprendere la strada di imprenditrice. Da settembre, infatti, la Salemi starebbe lavorando ad una linea di capi d’abbigliamento che recherà la sua firma. Un’impresa che sta riempiendo di gioia il cuore della fidanzata di Pierpaolo.

In parallelo, attraverso le piattaforme social, Giulia continua a postare scatti sublimi che valorizzano tutta la sua sconvolgente bellezza. La recente compilation, comparsa solamente qualche minuto fa, non mancherà di lasciarvi letteralmente senza fiato.

Giulia Salemi bellezza “disarmante”. La FOTO non è per cardiopatici: “sei il più bello dei fiori”

