Gratta e Vinci. Una donna pensava di aver vinto una piccola cifra: non era così. Porta a casa un premio assurdo

Gratta e Vinci. Grande gioia nel Salento dove una donna ha giocato alla lotteria istantanea. Pensava di aver vinto una bella cifra ma in realtà era da capogiro: vicenda incredibile

Avete mai pensato a cosa fareste nel caso in cui diventaste vincitori di una grossa somma di denaro? È un’idea che fugacemente è balzata nella mente di chiunque almeno una volta nella vita.

C’è chi farebbe immediatamente i bagagli per intraprendere un viaggio in qualche isola sperduta e paradisiaca. C’è chi investirebbe i soldi in qualcosa di tangibile e duraturo per assicurarsi tranquillità economica negli anni a venire e garantirla ai propri discendenti. Ovviamente, diventerebbe il pretesto per godere di tanti lussi che sono stati sempre rimandati a causa dell’incertezza del futuro. È possibile aggiudicarsi un bel malloppo giocando alla lotteria istantanea dei Gratta e Vinci. Lungi da noi volervi spingere alla compulsività, ogni tanto non è del tutto male stuzzicare la sorte spendendo pochi euro e provare il brivido scaturito dall’attesa di un eventuale vincita.

Gratta e Vinci: una donna ha vinto una cifra da sogno. Non credeva ai suoi occhi

È giunta notizia di una clamorosa vincita avvenuta nel Salento, precisamente a Melissano, provincia di Lecce.

Una donna di mezza età ha acquistato un tagliando della serie Super Sette e Mezzo presso la Tabaccheria di Stefano Chetta in via Leonardo Da Vinci, 42. A quanto pare la signora sarebbe una cliente abituale dell’esercizio commerciale.

Lo scopo è totalizzare un punteggio maggiore di quello del banco, ma senza “sballare”, ossia senza superare il valore di 7 e 1/2 confrontando i simboli impressi sul proprio tagliando.

Proprio qualche tempo prima, il titolare della tabaccheria l’aveva vista abbastanza abbattuta a causa di problemi personali e, prendendola in simpatia, le aveva augurato una bella vincita.

Così è stato. La fortunata signora ha centrato un bel sette e mezzo; pensava di aver vinto la cifra di 7mila euro. Non male ma di certo nemmeno rivoluzionaria.

É stato il signor Stefano Chetta a farle notare che c’era uno zero in più: si è portata a casa ben 70mila euro.

“Dopo 16 anni di attività – ha detto il titolare – è la vincita più alta realizzata. Siamo contentissimi di aver garantito un po’ di fortuna. La nostra cliente pensava di aver vinto 7mila euro dopo aver grattato il tagliando. Solo dopo aver guardato bene, le abbiamo detto che c’era un errore, stava considerando uno zero in meno. Non potete immaginare l’emozione. Ancora non smette di ringraziarci.”