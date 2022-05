Ilary Blasi vuota il sacco sul suo rapporto con Alvin: il reale retroscena

Ilary Blasi, in una intervista che ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni, ha vuotato il sacco sul suo rapporto con Alvin, l’inviato de l’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è oramai una conduttrice affermata e sempre più amata. La sua spontaneità ha scatenato l’empatia di tantissimi telespettatori, che le hanno permesso di entrare nel cuore di tutti. Dopo il successo riscosso anni fa con il Grande Fratello Vip, da un paio di edizioni a questa parte sta conducendo l’Isola dei Famosi. Anche in questo caso, sta dimostrando di essere una vera e propria regina della tv.

Accanto a lei quest’anno ci sono due opinionisti d’eccezione, Nicola Savino e Vladmir Luxuria. Sono un trio incredibile e stanno divertendo moltissimo i telespettatori, ma non solo loro. Infatti, come inviato è tornato proprio lui: Alvin. Dopo diversi anni di assenza, sta ricoprendo di nuovo quel ruolo che è sempre spettato solo a lui che sembra essere nato per fare proprio questo.

Ilary Blasi parla del suo rapporto con Alvin, inviato de l’Isola dei Famosi

Ilary e Alvin hanno un rapporto molto particolare, bisticciano sempre in puntata e per questo a Tv e Sorrisi e Canzoni, ad Ilary sono stati chiesti dei chiarimenti sul loro rapporto.

“Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perchè c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni” ha rivelato Ilary, rompendo il silenzio una volta e per tutte sul motivo per cui litigano così tanto spesso. “A volte gli autori mi sgridano perchè le prove sono importanti per i naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: ‘Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova’”.

Dunque si tratta soltanto di questo: Alvin e Ilary sono come fratello e sorella, non c’è nessun reale astio tra di loro. Si vogliono bene e questo è il modo che usano per dimostrarlo.