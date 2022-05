Lucilla Agosti condivide con i fan molti momenti della sua giornata, l’ultimo post è già virale

Solare e intraprendente, Lucilla Agosti si mostra così agli occhi del pubblico che la segue sui social e in radio, dove attualmente è impegnata insieme ad altri colleghi.

La conduttrice televisiva e radiofonica ne ha fatta di strada per arrivare alla meta, ha iniziata la sua carriera come attrice per poi ritrovarsi a presentare i programmi. Sempre pronta a mettersi in gioco, continua a regalare ai fan molti momenti magici e le sue foto diventano virali.

Lucilla Agosti, linguaccia e allegria: cosa chiedere di più? – FOTO

Seguita da quasi centocinquantamila follower, Lucilla Agosti è molto attiva sui social dove condivide molti scatti mozzafiato. L’ultimo post ha già fatto il giro del web ed è una foto in cui la conduttrice si mostra seduta a terra con un outfit casual e fa la linguaccia.

Indossa una camicia a quadri, un paio di jeans e i capelli sono legati in una coda alta con un fiocco che abbellisce la sua chioma. Il trucco non c’è, non ne ha bisogno, la semplicità e la naturalezza hanno ancora una volta la meglio.

“Quando chiedi al tuo compare di radio Fabio De Vivo di farti un piccola fotina e inizi a fare 82 smorfie idiote. Ecco”. Ha scritto sotto al post.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti come: “Bella e simpatica come poche a mondo” e poi ancora “Le tue smorfie? Divine” e qualcun altro ha aggiunto: “Divina anche la lingua”.

Lucilla Agosti è riuscita a lasciare il segno, il suo modo di fare e la sua spontaneità la rendono unica e inimitabile.

Attualmente in radio, ma con tanti progetti da realizzare. E’ pronta a fare uscire il meglio di sé, come è solita fare, sempre con un pizzico di allegria e solarità che non mancano mai.