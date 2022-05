Matilde Brandi, la visuale in quel punto mette con le spalle al muro: spacco e vestito che copre poco. “Mmmh, Wooow” – FOTO

Matilde Brandi illumina una serata al ristorante di classe ed eleganza smisurata. Lei con le spalle al muro e una visuale da crepacuore: i dettagli.

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi è riuscita in un sol colpo a far impazzire tutti gli appassionati del web con la sua intramontabile bellezza.

La showgirl, autrice di un percorso all’interno della casa più spiata d’Italia fatto di frequenti alti e bassi, tra discussioni e incomprensioni ha ritrovato molto presto la via del riscatto.

Il merito è l’essersi lasciato alle spalle gran parte delle delusioni maturate in modo particolare, nella sfera privata con l’ormai ex marito che su due piedi decide di allontanarsi da Matilde.

Grazie alla consolazione in famiglia e delle amicizie più strette, la Brandi riesce a risollevarsi. Oggi, l’ex gieffina è tornata a ‘ruggire’ alla vecchia maniera anche sui social network, dove la sua visibilità è in netto miglioramento dopo un periodo di flessione

Matilde Brandi straripante tra una ‘portata’ e l’altra: la FOTO con le spalle al muro è un sogno ad occhi aperti. Il motivo

La showgirl e opinionista in diversi salotti di gossip sulle reti nazionali di Mediaset su tutti, Matilde Brandi ha fatto sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti.

La ricerca della felicità e del suo ‘sapore’ più acceso si tinge di nero durante una cena a lumi di candele, consumata nella giornata di ieri. Tra una portata di cibo e l’altra, la Brandi si alza dal tavolo e diventa protagonista di un calendario di bellezza ad alta temperatura.

La visuale in più punti non dimentica al caso quasi nulla. Dallo spacco frontale del vestito, cucito al limite alla posa illegale di profilo che scopre un davanzale abbondante e ricco di sensualità.

I fan si sono trovati letteralmente spiazzati da un momento all’altro e dopo la performance dell’ex gieffina si son ritenuti fortunati ad assistere ad uno spettacolo senza precedenti, dove classe, eleganza e fascino superano ogni limite previsto.