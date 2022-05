Il pubblico italiano continua a fare il tifo per Mercedesz che si trova in Honduras come naufraga dell’“Isola dei famosi”

E’ volata in Honduras qualche settimana fa, ma sta già facendo molto parlare di lei. Mercedesz ha intrapreso un percorso unico all’“Isola dei famosi” e il pubblico la adora e non perde occasione di supportarla.

Venerdì 27 maggio andrà in onda una nuova puntata del programma condotto da Ilary Blasi e le sorprese non mancheranno, nell’attesa sul profilo social di Mercedesz è stata appena pubblicata una foto mozzafiato.

Mercedesz, in bikini è celestiale – FOTO

Seguita da quasi ottocentomila follower, Mercedesz si è lasciata molto andare sull’isola ed ha stretto amicizia con molti compagni di viaggio. Solare, intraprendente, non si tira mai indietro ed è sempre pronta a mettersi in gioco.

I suoi collaboratori continuano a pubblicare sui social alcuni scatti che la ritraggono in Honduras.

L’ultimo post è una foto in bianco e nero dove la naufraga appare sorridente e appena uscita dall’acqua. Indossa un bikini a righe che la rende ancora più seducente e accattivante. Si lega i capelli bagnati e la sua semplicità è in primo piano.

“La nostra forza della natura. Ci manchi a tutti, ma speriamo di riabbracciarti il più tardi possibile” C’è scritto sotto al post.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto allo scatto che è diventato virale: “La più bella di tutte” e poi ancora “Daje Memy fagli vedere quanto vali ancora non hai cominciato a giocare”, qualcun altro ha aggiunto: “Che sirenetta, sei uno spettacolo”.

L’Isola dei famosi sta ottenendo ottimi risultati quest’anno, sarà per il cast scelto dagli autori. Mercedesz, senza dubbio, contribuisce alla riuscita del programma con la sua bellezza, storia e simpatia ha conquistato la stima e l’affetto di molti telespettatori. E’ ancora presto per capire chi potrebbe arrivare in finale, ma lei potrebbe essere una favorita. E voi cosa ne pensate?