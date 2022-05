Mikaela Silva continua a pubblicare post strepitosi sui social, dopo “Striscia la notizia” è molto cambiata: come mai?

Ha salutato almeno per un po’ il mondo della televisione e si sta dedicando interamente ai social e alle campagne pubblicitarie. Dopo l’esperienza a “Striscia la notizia”, Mikaela Silva ha cambiato vita ed oggi appare più bella che mai.

L’abbiamo conosciuta su Canale 5 come velina ed oggi è una donna più matura e con un’esperienza strepitosa alle spalle. Molto seguita sui social, condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e alcune foto che fanno impazzire il web.

Mikaela Silva, la nuova star dei social: che spettacolo – FOTO

E’ da poco terminata l’avventura con il tg satirico, ma per Mikaela Silva si è aperto un mondo di opportunità professionali. Attualmente, secondo quanto si nota sui social, è impegnata in book fotografici e campagne pubblicitarie.

L’ultimo post ne è un esempio. Ha appena condiviso con i fan uno scatto mozzafiato attraverso cui ha messo in risalto tutti i suoi lati migliori.

Si mostra con un vestito attillato nero che arriva sotto al ginocchio ma ha uno spacco vertiginoso. La scollatura mette in evidenza il suo décolleté e le spalle sono scoperte. I capelli legati da tante treccine le scendono lungo la schiena e la rendono irresistibile.

Anche il trucco fa la sua parte, per questo scatto sono stati utilizzati ombretti dai colori tendenti al marrone. “Tempesta” ha scritto sotto al post. Tra i commenti si legge: “Come sei bella” e poi ancora “Stupenda tempesta”.

Mikaela continua ad attirare l’attenzione dei fan, lascia il segno ovunque vada sia per la sua bellezza che per la sua allegria e simpatia.

E’ un vulcano in eruzione, un fiume in piena che non riesce a fermarsi. Ha tante idee per la testa e progetti da realizzare. Il gioco è appena iniziato e non vede l’ora di condividere con i fan i suoi prossimi lavori.