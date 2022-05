Scontro frontale sulla statale, 27enne muore carbonizzato

Questa mattina, un furgone ed un carroattrezzi si sono scontrati in provincia di Pavia sulla statale 412: ad avere la peggio un ragazzo di 27 anni.

È un ragazzo di 27 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 412 nel tratto tra Santa Cristina e Bissone ed Inverno e Monteleone, in provincia di Pavia. Il furgone condotto dal giovane si sarebbe scontrato frontalmente con un carroattrezzi poi ha preso fuoco.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 27enne era ormai troppo tardi: il suo corpo è stato trovato carbonizzato nell’abitacolo. Feriti in maniera non grave, invece, i due uomini che si trovavano sull’altro mezzo coinvolto.

In uno scontro frontale un ragazzo ha perso la vita e due uomini sono rimasti feriti. L’incidente questa mattina, mercoledì 25 maggio, lungo la statale 412 della Val Tidone tra i comuni di Santa Cristina e Bissone e Inverno e Monteleone (Pavia).

La vittima, un 27enne di Vigevano, viaggiava alla guida di un furgone dopo aver accompagnato la fidanzata al lavoro. Per ragioni ancora da determinare, riporta Il Giorno, il veicolo ha impattato frontalmente con un carroattrezzi che trasportava a rimorchio un’auto rimasta precedentemente coinvolta in un incidente. A bordo due uomini di 48 e 51 anni.

A seguito dello schianto, il furgone è stato avvolto dalle fiamme ed il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e dello staff dell’Areu 118. Il corpo del 27enne è stato rinvenuto carbonizzato. I due occupanti del carroattrezzi hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati in ospedale. Intervenuto sul posto anche l’elisoccorso.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Santa Cristina e Bissone. Dai primi accertamenti, riportano i colleghi de Il Giorno, pare che lo scontro sia avvenuto dopo un sorpasso effettuato dalla vittima.