Roma-Feyenoord le pagelle e il tabellino della partita di finale di Conference League tra i capitolini e la squadra olandese.

La Roma, dopo aver concluso il campionato di serie A con una bella vittoria sul campo del Torino (0-3 per i giallorossi), tornano in campo per sfidare il Feyenoord nella finale di Conference League. I giallorossi hanno interpretato alla perfezione la nuova competizione della UEFA: Mourinho, d’altronde, è una garanzia nelle competizioni ad eliminazione diretta. Il sesto posto in campionato non ha ovviamente fatto impazzire l’ambiente, ma aggiungere un trofeo alla bacheca dopo tantissimi anni potrebbe significare una gran cosa.

La partita non è per nulla semplice: le due squadre cercano di difendersi con ordine senza concedere spazi e occasioni. La Roma passa in vantaggio al minuto 31 con un grande gol di Zaniolo: il talento giallorosso controlla un grande passaggio di Mancini e anticipa il portiere avversario con una zampata di sinistro. Il match non può per nulla dirsi concluso. Gli olandesi partono alla grande nel secondo tempo e sfiorano il pareggio in un paio di occasioni: il palo salva sia sul possibile autogol di Mancini che sullo splendido tiro di Malacia (con grande risposta di Rui Patricio che spinge la palla verso il montante). Finisce 1 a 0: la Roma torna a vincere un trofeo e Mourinho aggiunge un nuovo successo alla sua straordinaria carriera. La stagione 2021-2022 non è stata facile per la squadra della capitale: l’ambiente si aspettava qualcosina in più. Un trofeo è però sempre un trofeo: grande gioia anche all’Olimpico, dove 50mila tifosi aveva deciso di vedere la partita tutti insieme dai maxi schermi allestiti allo stadio della Capitale.

Roma-Feyenoord le pagelle e il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 8; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibañez 6.5; Karsdorp 6, Mkhitaryan s.v. (Oliveira 6), Cristante 6, Zalewski 6; Pellegrini 6.5, Zaniolo 7.5; Abraham 6. All.: Mourinho.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bulow 6; Geertruida 5.5, Trauner 5, Senesi 5.5, Malacia 6.5; Aursnes 6, Kokcu 6; Nelson 6, Til 5.5, Sinisterra 5.5; Dessers 5.5. All.: Slot.

Arbitro: Kovacs

Reti: Zaniolo